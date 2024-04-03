مصرع امرأة و3 أطفال بحوادث متفرقة في كركوك وديالى

2024-04-03 22:54:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء الأربعاء، بأن امرأة وطفلين لقوا مصرعهم نتيجة حوادث دهس متفرقة في المحافظة، فيما أنهت صعقة كهربائية حياة طفلة شمالي ديالى.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "حادث دهس وقع على طريق قره هنجير – جمجمال شمالي كركوك، من قبل سيارة نوع (فالفو) حيث كانت امرأة تريد عبور الشارع وقام صاحب السيارة بدهسها وبعد نقلها للمستشفى توفيت، بينما جرى اعتقال السائق".

وأضاف المصدر، أن "طفلاً يبلغ من العمر 8 سنوات لقي مصرعه في حي النصر بكركوك، حيث قامت سيارة حديثة بيضاء اللون بدهسه، ليفارق الحياة على الفور".

وتابع أن "حادث دهس ثالث وقع في شارع المرور القديم بحي القادسية وسط مدينة كركوك، حيث قامت سيارة بدهس طفل يبلغ من العمر 7 سنوات ما أدى إلى مصرعه على الفور، والفرار قبل سائقها إلا أن الشرطة تمكنت من اعتقاله".

إلى ذلك، قال المصدر إن "حريقاً اندلع في وكالة للمواد الغذائية في حي الحديدين وسط كركوك، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه، وكان بسبب تماس كهربائي، وخلف أضراراً مادية بنصف المحل".

وفي ديالى، ذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات فارقت الحياة متأثرة بصعقة كهربائية نتيجة لمسها مضخة ماء منزلية في قرية سعدية الشط في قضاء الخالص شمالي ديالى".

وأضاف أنه "تم نقل الضحية إلى المستشفى في محاولة لإسعافها لكنها توفيت في الطريق ولم تنجح محاولات إنقاذها".