العامري: يجب المساواة بين الموظفين في توزيع الرواتب سواء بالبصرة أو كوردستان

2024-04-03 23:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شدد رئيس تحالف نبني، الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، يوم الأربعاء، على ضرورة المساواة بين الموظفين في ملف توزيع الرواتب، فيما أشار إلى انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من العملية السياسية.

وقال العامري، في كلمة له خلال مركز الرافدين للحوار، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "المحكمة الاتحادية اختارت الإجراء الأسهل بحق رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، وكان يمكن أن تكون العقوبة أشد وتنهي مستقبله السياسي بشكل كامل".

وأضاف أن "في عام 2018 كان إجراء الانتخابات لا بد منه والمحكمة الاتحادية كانت مصرة على إجرائها وفقاً للقانون والدستور".

وأشار العامري، إلى أن "النظام البرلماني هو نظام القوى السياسية والتوافق، ومن يرفض ذلك عليه أن يغير النظام السياسي، والرجوع الى الديكتاتورية لن يحدث".

ولفت إلى أن "الصدر كان جدياً في مسألة الانسحاب وكان واضحاً من البداية، وقال إما أن تشكلوا الحكومة أو أنا أشكّلها"، مردفاً بالقول: "رفضنا ذلك وأردنا الشراكة".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قد أعلن بوقت سابق من اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية، بشأن ملف رواتب موظفي الإقليم.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأربعاء، 21 شباط/ فبراير الماضي، إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.