رحيل الملحن العراقي كوكب حمزة

2024-04-03 23:12:03 - المصدر: واع

متابعة - واعتوفي الملحن العراقي كوكب حمزة مساء أمس الثلاثاء في إثر وعكة صحية حيث أدخل إلى المستشفى في الدانمارك قبل أن يفارق الحياة بعدها بساعات.وكان الموسيقي العراقي الراحل ولد في محافظة بابل، ثم درس في معهد الفنون الجميلة في بغداد، وأكمل دراسته في معهد الدراسات الموسيقية.وبدأ مشواره كمدرس بالناصرية والبصرة، وفي منتصف ستينيات القرن الماضي، شارك عازفا مع الفرقة البصرية، وقدم في بداياته مقطوعة موسيقية بعنوان "آمال". وفي عام 1969، لحن أغنية "مر بيه" من كلمات طارق ياسين، وسجلتها بصوتها المطربة غادة سالم في إذاعة بغداد، لكنها لم تحقق له النجاح، مما دفعه لمواكبة الأغنية العربية الحديثة والتي اختلفت في المقامات والموال، وقرر تقديم أعمال تتميز بالحداثة، لكن بأدوات قديمة، فاتجه لدراسة الفلكلور والموشحات.قدم حمزة بعدها ألحانا وكانت انطلاقته بعدها من خلال لحن أغنية "يا نجمة" التي غناها الفنان حسين نعمة، وحققت له شعبية واسعة، ليستمر في رحلته الفنية.ومن أشهر أغنياته "همه ثلاثة للمدارس يروحون" من تأليف الشاعر ذياب كراز، وغنتها المطربة العراقية مائدة نزهت، و"من تمشي" من غناء سعدون جابر، كما غنى له فاضل عواد "شوق الحمام"، وفؤاد سالم "وين يا المحبوب". ومن أغنياته أيضا "القنطرة بعيدة"، و"بساتين البنفسج" و"مكاتيب" و"يا طيور الطايرة".