إسرائيل تنفي إغلاق سفارتها في آذربيجان بعد تهديدات إيرانية

2024-04-03 23:12:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ترجمة

ذكرت السفارة الإسرائيلية في أذربيجان، مساء اليوم الأربعاء (3 نيسان 2024)، أنها تواصل العمل بنفس الوضع، نافية أن تكون السفارة قد قررت إغلاق أنشطتها على وقع التهديدات الإيرانية للانتقام من الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأصدرت البعثة الدبلوماسية هذا الإعلان، وترجمته "بغداد اليوم" نقلاً عن وسائل إعلام آذربيجانية تعليقا على المعلومات التي تداولتها العديد من وسائل الإعلام حول احتمال إنهاء عمل السفارة في باكو، حسبما أفاد التقرير.

وقالت البعثة الدبلوماسية "السفارة لا تعلق على القضايا الأمنية، والسفارة الإسرائيلية في باكو تواصل عملها دون تغييرات".

وفي وقت سابق، ذكرت عدة وسائل إعلام إيرانية أن إسرائيل أخلت سفارتيها في باكو وأبو ظبي وسط رد محتمل من إيران على الغارة الجوية على القنصلية في دمشق.

وكان عدد من النواب الإيرانيين إقترح مهاجمة السفارة الإسرائيلية في آذربيجان رداً على هجوم على القنصلية الإيرانية الذي تسبب بمقتل سبعة من كبار المستشارين العسكريين في الحرس الثوري الإيراني.

وتوعد كبار المسؤولين الإيرانيين من بينهم المرشد آية الله علي خامنئي برد وصفعة قوية ضد إسرائيل على هذه الجريمة.



