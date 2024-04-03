2024-04-03 23:12:09 - المصدر: منصة إيشان

دافع الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، اليوم الثلاثاء، عن قرارات المحكمة الاتحادية، قائلاً إنها “لا تستهدف السنة أو الكرد”. وقال العامري في حوار له خلال فعاليات “ملتقى الرافدين”، إن “توطين رواتب الموظفين في إقليم كردستان، ألزم الحكومة الاتحادية بدفع رواتبهم، وإذا كانت هناك مشكلة عند الإخوة في التنفيذ، فإن حلها ممكن”. وأضاف: “هناك قناعات […]

ظهرت المقالة العامري يقسم بـ “الحمزة أبو حزامين”: قرارات الشيعة لا تستهدف السنة أو الكرد أولاً على Eishan.