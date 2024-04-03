2024-04-03 23:12:09 - المصدر: منصة إيشان

قال الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، اليوم الاربعاء، إن مكونات العراق من سنة وشيعة وكرد، ليس أمامهم خيارات سوى الحرب أو التفاهم، مشيراً إلى أن القوى السياسية ذاهبة نحو التفاهم من أجل استقرار العراق. وأضاف العامري خلال حوار له خلال فعاليات ملتقى الرافدين في بغداد، وتابعته منصة “إيشان”، إن “علاقة الاطار الشيعي برئيس مجلس […]

ظهرت المقالة العامري: في العراق إما الحرب أو التفاهم بين مكوناته.. نختار الثانية أولاً على Eishan.