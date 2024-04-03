2024-04-03 23:12:09 - المصدر: منصة إيشان

عاد الحديث مجددا عن “اشتعال” المنطقة بحرب قد تكون شرق أوسطية، إذا ما وسّعت إسرائيل دائرة الصراع خاصة بعد قصفها مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق. العراق “أدان” القصف الصهيوني على القنصلية الإيرانية، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كي لا تنزلق الأوضاع إلى ما هو أخطر، ويمتد الصراع من غزة ليشمل أرجاء المنطقة. […]

ظهرت المقالة العراق “يسعى” لمنعها .. “صفعة” إيرانية مرتقبة والنيران قد تشتعل في المنطقة أولاً على Eishan.