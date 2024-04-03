تفكيك شبكة كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في كركوك

2024-04-03 23:18:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، تفكيك شبكة كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في محافظة كركوك.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مديرية استخبارات وامن كركوك التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع وحسب معلومات استخبارية دقيقة شرعت بتنفيذ واجب امني اسفر عن القاء القبض على الارهابي (أ م أ) في مدينة كركوك ومن خلال اعترافات الارهابي تبين انه عنصر في خلية ارهابية كانت تخطط لعمليات إرهابية".وأضافت، أنه "ومن خلال التدقيق والمتابعة الميدانية تم التوصل إلى باقي افراد الخلية وذلك من خلال التنسيق العالي بين المديرية وجهاز مكافحة ارهاب السليمانية بإسناد قيادة عمليات كركوك، وقد اسفرت العملية أيضاً عن القاء القبض على اثنين من قيادات عصابات داعش الارهابية".