غورغان الإيراني يحل ضيفا على الشرطة في سلة وصل

2024-04-04 00:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واعيستضيف فريق الشرطة العراقي، غورغان الإيراني يوم غد الخميس ضمن بطولة سوبر غرب اسيا وصل لكرة السلة.وذكر اتحاد السلة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "لحساب بطولة سوبر غرب اسيا WASL لكرة السلة يستضيف فريق الشرطة العراقي - غورغان الإيراني يوم الخميس ٤-٤-٢٠٢٤ عند الساعة ١٠:٠٠ مساءً في قاعة الشعب للألعاب الرياضية في بغداد" .وأضاف انها "مباراة رد الدين و اثبات الوجود للطرفين الشرطة الساعي لتحقيق الفوز بعد ان خسر المباراة الاولى من سلسة المواجهات في ايران يحاول التعويض في بغداد حيث سيدخل ابناء غسان سركيس المباراة بصفوف كاملة العدد و معنويات عالية من اجل إسعاد جماهيره في أمسية رمضانية سلوية" .ودعا الاتحاد العراقي لكرة السلة الجماهير العراقية لمؤازرة ممثل الوطن الاخضر الشرطاوي في الواقعة الآسيوية . علماً ان المباراة ستنقل مباشرة عبر قناة الوطن العراقية الرياضية يسبقها الاستوديو التحليلي .