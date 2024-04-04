كبيان يؤكد على دعم الدولة لاستضافة البطولات

2024-04-04 00:00:04 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة النائب الاول للجنة الاولمبية العراقية خالد كبيان، على دعم الدولة لاستضافة البطولات.وذكر بيان للجنة الاولمبية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الامين العام للاتحاد العربي لكرة اليد فاخر غاشي التقى بمستشار رئيس الورزاء للرياضة النائب الاول للجنة الاولمبية العراقية خالد كبيان اثناء زيارته لقاعتي نادي الكرخ والجيش التي ستسضيف البطولة الخاصة للتولد 2008-2009 في الشهر السابع".وقال مستشار رئيس الوزراء للرياضة العراقية خالد كبيان، بحسب البيان، ان "دعم الدولة لامحدود للاتحادات الرياضية من اجل عودة العراق الى استضافة البطولات".