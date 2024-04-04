التعليم العالي الكوردستانية تستحدث كلية طبية "مرموقة" في حلبجة

2024-04-04 00:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، آرام محمد قادر، اليوم الاربعاء، عن تأسيس كلية طبية "مرموقة" في حلبجة للنهوض بالواقع الصحي في المدينة.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه خلال اجتماع بين وزير التعليم العالي آرام محمد قادر ومحافظ حلبجة آزاد فائق والوفد المرافق له، بحضور وكيل الوزارة ورئيس جامعة حلبجة والمستشارين والمديرين العامين، جرى التأكيد على التنسيق والتعاون بين جامعة حلبجة والحكومة المحلية وجميع الدوائر والمؤسسات من أجل إنجاح أعمال افتتاح كلية طبية في الجامعة وخدمة القطاع الصحي والطبي في المدينة.

وأوضح البيان أن محافظ حلبجة قدم شكره لوزير التعليم للمساعي والدعم الذي يقدمه بهدف افتتاح كلية طبية في جامعة حلبجة، وأن تخصيص مبلغ 200 مليون دينار من قبل وزارة التعليم العالي للبنى التحتية لهذه الكلية موضع تقدير وتثمين.

وأشار البيان إلى أن وزير التعليم العالي، أكد على أن "حلبجة جزء من هويتنا الوطنية وسنبذل كل ما وسعنا للقيام بما يرتقي بمستوى جامعة حلبجة، لذلك من واجب جميع الأطراف أن نتمكن من تقديم ما يخفف من أوجاع حلبجة من خلال مشاريع وأعمال مهمة".

يشار إلى أنه جرى خلال الاحتفال بالذكرى 36 لفاجعة قصف حلبجة بالأسلحة الكيمياوية من قبل النظام السابق، أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الكوردستاني آرام محمد قادر، رئاسة جامعة حلبجة بافتتاح كلية طبية في جامعة حلبجة.