2024-04-04 00:06:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في ميسان، مساء اليوم الأربعاء، بوقوع حادث سير شمالي المحافظة أدى لمصرع وإصابة 11 شخصاً، فيما أقدم شاب على الانتحار بظروف غامضة شمال شرقي ذي قار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حادث سير وقع على الطريق العام في قضاء علي الغربي شمالي المحافظة، نتيجة تصادم عجلتين ما أسفر عن مصرع شخصين على الفور، وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة".

وبين المصدر، أن "فرق الإسعاف والقوات الأمنية هرعت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي والمصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".

إلى ذلك، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً في العشرينيات من العمر أقدم على الانتحار شنقاً بواسطة حبل معلق بسقف غرفته داخل منزله بقضاء الدواية شمال شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "دوافع الانتحار ما تزال غامضة لغاية الآن"، مشيراً إلى أنه "تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية، كما تم فتح تحقيق بالحادث".