نائب يكشف عن تدخل "غير مباشر" للسوداني بملف محافظ ديالى

2024-04-04 00:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف عضو مجلس النواب محمد قتيبة البياتي، اليوم الأربعاء (3 نيسان 2024)، معلومات عن منح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، محافظ ديالى وكالة صلاحيات اكبر من تسيير الامور اليومية.

وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "ملف ديالى لا يزال معقدا حتى اللحظة من الناحية السياسية"، لافتا الى ان "البوصلة كانت تتجه في البدء الى منح منصب المحافظ للاخوة الشيعة من بدر قبل ان يحصل تداخل بينهم وبين ائتلاف المالكي في ظل تفاهمات داخل الاطار ذهبت باتجاه ان يرشح دولة القانون شخصية وبموافقة بدر للمضي به ولكن هذا ما لم يتحقق حتى الآن".

وأضاف، انه "لا توجد اية متغيرات حتى الان لكن وفق ما وردني مؤخرا بان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني منح محافظ ديالى وكالة صلاحيات اعلى من تسيير الاعمال ولو تأكد الامر فعليا، هذا يظهر تدخلا غير معلن من قبل السوداني في ملف ديالى".

واشار البياتي الى ان "بقاء الامور على حالها لا يخدم اي طرف والتوافقات هي من تمضي بتشكيل حكومة ديالى الى مرحلة الاعلان من اجل الاستجابة لملفات هامة وحساسة تتعلق بالخدمات والأمن".

ومؤخرًا خاطبت الامانة العامة لمجلس الوزراء، مكتب محافظ ديالى السابق مثنى التميمي، حول عدم قانونية تنصيب نفسه محافظًا لتسيير الامور اليومية في المحافظة خصوصا بعد ان ادى اليمين القانوني كعضو في مجلس محافظة ديالى، وجرى تكليف كريم علي بمنصب المحافظ بالوكالة.