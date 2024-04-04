2024-04-04 00:12:09 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح





افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء أمس الأربعاء، مجسّر تقاطع قرطبة في الباب الشرقي وسط بغداد، أحد مشاريع الحزمة الأولى لفكِّ الاختناقات المروريَّة، المنجز خلال 200 يوم عمل.

وبارك السوداني، في كلمة خلال افتتاحه المجسر، لـ"أهل بغداد الذين تحمّلوا طيلة 200 يوم"، مستدركاً أنها "معاناة مؤقتة للوصول إلى هذا المنجز".

وأضاف رئيس الوزراء أنَّ "هذا المشروع جاء ضمن تشخيص سابق"، مشيراً إلى أنَّ "الاختناقات المرورية لا تتلاءم مع صورة بغداد، إذ إنَّ العاصمة بغداد تستحق أن تكون في أبهى صورة".

ووجَّه رئيس الوزراء "الشكر إلى وزارة الإعمار ووزيرها وملاكاتها، فقد أنجز مجسر قرطبة بطريقة عمرانية لأول مرة"، لافتاً إلى أنه "في هذه الحكومة يوجد فريق يتسابق لإنجاز المشاريع ولقد وضعنا عنوان الخدمة وانطلقنا في المشاريع، وهناك مشاريع تنفذ في كل أرجاء العراق وبمتابعة مزعجة".

وعدَّ المشاريع الخدمية "مقدمة لإحداث تنمية في البلد، ومشاريع فك الاختناقات تتميز بإنجازها وفق مدة زمنية أقل من المتفق عليها".





وأشار إلى أنَّ "العراق يستحق منا هذه المنجزات، وسندعم الشركات التي تنفذ مشاريع فكّ الاختناقات بدقة وكفاءة ووقت قياسي"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن أن تكون هناك تنمية بدون شبكة طرق".

بدوره، قال وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني: إنَّ رئيس الوزراء يتابع كل المشاريع بشكل تفصيلي، ويوجِّه بإزالة العقبات أمامها، مبيناً أنَّ "المشاريع تفتتح قبل المدد المحددة لها وبدعم كبير من رئيس الوزراء".



