النجف تنظم حملة تبرع بالدم

2024-04-04 00:12:09 - المصدر: جريدة الصباح

النجف الأشرف: حسين الكعبي





أطلق مصرف الدم الرئيس في محافظة النجف الأشرف، حملة للتبرّع بالدم بالتعاون مع العتبة العلويَّة المقدسة، بالتزامن مع ليالي القدر المباركة.

وقال عضو مجلس إدارة العتبة حسن الجباري، لـ"الصباح": إنَّ الحملة انطلقت مع ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب (ع) وتستمر لنهاية شهر رمضان المبارك، مضيفاً أنَّ العتبة وفرت موقعاً مناسباً للحملة، بينما وفر مصرف الدم الملاكات الصحية المختصة والمستلزمات المطلوبة.

وأوضح أنَّ انطلاق الحملة في هذه الأيام المباركة، جاء لاستثمار حشود الزائرين الوافدين على مرقد الإمام علي (ع) في ذكرى استشهاده وبالتزامن مع إحياء ليالي القدر المباركة، مشيراً إلى أنَّ مفرزة التبرع تستقبل في كل ليلة من 50 إلى 60 متبرعاً بالدم، مؤكداً إسهام الحملة الفاعل في تعزيز رصيد مصرف الدم بكميات مفحوصة من أجل تغطية احتياجات مرضى الثلاسيميا والسرطان في المحافظة، إضافة إلى مواجهة أي حالة طارئة.





تحرير: مصطفى مجيد