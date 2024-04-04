العراق يتحدث عن "نقلة" في منظومة الدفاع الجوي وينتظر تخصيصات

2024-04-04 00:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي، يوم الأربعاء، عن "نقلة نوعية" في منظومة الدفاع الجوي العراقية، فيما أشار إلى أن هذا الملف بانتظار توفير التخصيصات المالية.

وقال الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة الدفاع الجوي تعمل وبدعم من القائد العام للقوات المسلحة، على تطوير أسلحتها، خصوصاً وأنها تمتلك منظومات متطورة في مجال الرادارات ومنظومة (بانسير أس1)".

وأضاف أن "هناك دعم كبير لتطوير منظومة الدفاع الجوي، وهذا العام سيشهده نقلة نوعية للمنظومة خصوصاً وأنها تقوم بجهد كبير في حماية الأهداف الحيوية داخل البلاد"، معرباً عن أمله في "تطوير هذه المنظومة من خلال إطلاق التخصيصات المالية".