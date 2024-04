ذي قار: لجنة مكافحة التطرف تنظم حملة للوقاية من المخدرات والانتحار والابتزاز الالكتروني

2024-04-04 00:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:نظمت لجنة مكافحة التطرف العنيف التابعة لديوان محافظة ذي قار حملة لمكافحة المخدرات وحالات الانتحار والابتزاز الالكتروني في مدارس اقضية المحافظة.وذكر عضو اللجنة علي الناشي لشبكة اخبار الناصرية ان الحملة اقامتها اللجنة بالتنسيق مع منظمة التواصل والاخاء الانسانية والاشراف الاختصاص التابع لتربية المحافظة، الهدف من هذه الحملة مكافحة...

