2024-04-04 00:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: استقبل محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي جمع من الطلبة والطالبات الفائزين بالمسابقة الوطنية للحساب الذهني المقامة في بغداد الحاصلين على المراكز المتقدمة. الإبراهيمي وفي بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية قدم شكره للكوادر التربوية التي أشرفت على الطلبة وتابعت تقدمهم وأهالي الطلاب للدعم والتشجيع. وأشاد بقدرات الطلاب...

The post محافظ ذي قار يكرم الطلبة الفائزين بمسابقة الحساب الذهني appeared first on شبكة اخبار الناصرية.