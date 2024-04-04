الإعمار تحدد موعد افتتاح مجسرات ساحة عدن ببغداد

2024-04-04 00:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحددت وزارة الإعمار والاسكان ، موعد افتتاح مجسرات ساحة عدن ببغداد.وقال الوكيل الفني لوزارة الاعمار رئيس فريق الجهد الخدمي جابر الحساني لبرنامج "تحت خطين" الذي يعرض على العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "هناك مصداقية بعمل الحكومة من خلال انجاز المشاريع"، لافتا الى ان "الحكومة عندما رفعت شعار الخدمات اصبح هناك على ارض الواقع".وأضاف، أن "عجلة الاعمار بدات تدور وبخطوات كبيرة"، مبينا ان "مشاريع فك الاختناقات احدثت نقلة نوعية بالعاصمة".ولفت الى ان "افتتاح مجسر قرطبة يعزز مصداقية العمل في الوقت الراهن"، مؤكدا ان "مجسر قرطبة اتاح 3 مستويات للنقل وهذه تحدث لاول مرة".وبين ان "مجسرات ساحة عدن ستفتتح في غضون شهرين".