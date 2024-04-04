يوم القدس العالمي والانتصار للحق الفلسطيني

2024-04-04 01:06:08 - المصدر: جريدة الصباح

























حميد حلمي زاده





في الذكرى الخامسة والاربعين لإعلان يوم القدس العالمي من قبل الامام الخميني (قدس سره)، نستحضر مواقف زعيم الثورة الاسلاميه المعاصره التي عززت القناعة في نفوس ابناء الامة الاسلامية بجدوى الجهاد المسلح، لطرد الكيان الصهيوني الفاشي من ارض فلسطين، بل من قلب العالم الاسلامي كله. لقد اظهرت بطولات الشعب الفلسطيني وتضحياته العظيمة في غزة أن امكانية تحقيق النصر على اسرائيل غدت متاحة مائة في المئة بعد عقود من التخاذل والانهزام والتطبيع التي سادت المنطقة نتيجة لانحسار عنصري المقاومة والتصدي بوجه التحالف الصهيوني الغربي، وهو ما ألحق خسائر مادية ومعنوية هائلة بالامة ومكانتها وهيبتها في المسرح الدولي. لكن الاكثر اهمية هو أن الفضيحة التي منيت بها اسرائيل المتغطرسة طوال تاريخها على خلفية هزيمتها امام المقاومين الفلسطينيين الابطال، وهم على ما هم عليه من قلة في العدد والعدة خلال معركة طوفان الاقصى اعطت شعورا عارما لدى أبناء الامة العربية والاسلامية، بأنهم باتوا اقرب بكثير من تحقيق الفتح المبين شريطة التضامن والتكاتف على مبدأ مكافحة الصهيونية الغاشمة، وتحطيم جدار الخوف المصطنع من هذه الغدة السرطانية التي أوهمت العالم اجمع بانها صاحبة السطوة واليد الطولى في منطقة الشرق الاوسط والعالم الاسلامي. في حين ان المقاومة البطلة في غزة ولبنان وانصارها زلزلت قواعد اسرائيل الهشة وجعلتها تلعن اليوم الذي تورطت فيه عبر مناجزة هؤلاء المجاهدين المؤمنين. من الواضح ان هذا التحول الجهادي العظيم انما يستند إلى مدى تنامي شعور الامة الاسلامية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وصولا إلى صيانة مقدراتها ومصالحها ومبادئها اعتمادا على البذل والتضحية والزحف بدلا من النكوص والانصياع والتراجع، وهي المفردات التي جرّت الويلات والهزائم عليها طيله حوالي 100 عام من تاريخ الصراع مع الاستكبار الصهيو غربي. ان المسلمين بحاجة اليوم إلى ادراك واقعهم الضعيف ادراكا عميقا يدفعهم إلى تغيير ظروفهم المجمدة والمحنطة بتاثير السياسات الرسمية الخانعة..انهم مدعوون إلى تجاوز حالتهم المعيبة جدا من خلال ارادة مشتركة صارقة دون الرضوخ لضغوط القوى الكبرى ودون البقاء فريسة للشكوك والريب أو الاستقواء بأمريكا وحليفاتها أو الارتماء في حضن الكيان الصهيوني الغاصب.

وامام هذا الواقع لطالما أهاب صاحب ذكرى يوم القدس العالمي الامام الخميني بالامة الاسلامية إلى اتخاذ وقفة شجاعة وجريئة لكسر القيود وازاحة العقبات التي تعطل اراداتهم وتستخف بعقولهم وتستقوي بالاجنبي الذي يعيث فسادا في بلدانهم ويذيقهم الهوان ويضرب بعضهم بالبعض الاخر، فالامام الخميني كان يعتبر زرع اسرائيل في المنطقة واستمرار كيانها المجرم في عدوانه واحتلاله الاراضي الاسلامية اساءة واضحة واذلالا مهينا للمسلمين والفلسطينيين والدول العربية كافة (قائلا) بان الحل الوحيد لمواجهة هذه الحالة المؤلمة هو تلاحم الامة الاسلامية وتضافرها، وازاء ذلك نراه قد بادر وفي سبيل تحقيق هذه الهدف إلى تسمية الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك بـ(يوم القدس العالمي) في رمضان عام 1979 اي في نفس العام الذي انتصرت فيه الثورة الاسلامية المباركة في ايران. لقد برهنت وقائع معركة طوفان الاقصى بين المقاومة الفلسطينية الباسلة والعدو الصهيوني أن «اسرائيل» نمر من ورق، وهي لا تمثل شيئا في المعايير العسكرية والاستراتيجية، وقد رأينا كيف هرع الامريكيون والاوروبيون وحلفاؤهم إلى نجدة الجيش الاسرائيلي المترنح، تحت ضربات المقاومة المؤمنة وهو ما يعني بوضوح أن الامة الاسلامية ستكون يوما ما في مواجهة المصالح الاستكبارية الكبرى في العالم، الامر الذي يتطلب تعبئة جماهيرية شاملة عربية اسلامية يمكن للقوى التحررية الانضمام اليها لتتشكل بذلك قوة عالمية لا تخشى الهيمنة والظلم والاستبداد . ولا شك في أن تنبؤات سماحة قائد الثورة الاسلامية الامام السيد علي الخامنئي لدى استقباله قيادتي حركتي حماس والجهاد الاسلامي في طهران بُعيد الهدنة ووقف اطلاق النار بأن (النصر في غزه وفلسطين آت وقادم لا محالة)، هي تنبؤات منطقية حقيقية اثبتتها انتصارات المقاومين الفلسطينيين المدعومة بقوى الخير والعدل والانصاف في هذه المنطقة الحيوية من العالم. وبما ان مراسم يوم القدس العالمي تعتمد على رصيدها المصيري وهو الشعوب والاحرار والشرفاء في أنحاء الأرض، فإنه يصدق القول أن الظروف أصبحت مؤاتية الآن اكثر من أي وقت مضى لإنزال اهداف هذا اليوم العالمي إلى أرض الواقع، لأن المجتمع الدولي والرأي العام العالمي يقف الآن كليا إلى جانب الشعب الفلسطيني، وحقوقه في تحرير ارضه واقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.





المسؤول الإعلامي للقنصلية الإيرانية في النجف الاشرف