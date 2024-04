محافظ ذي قار يكشف عن شمول حي الكرامة ضمن خطة مشاريع 2024

2024-04-04 01:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: كشف محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي عن شمول حي الكرامة الأولى في الناصرية ضمن خطة مشاريع العام 2024 لمحافظة ذي قار. وأكد الابراهيمي في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية خلال زيارته لحي الكرامة والالتقاء بالمواطنين نتيجة لمناشداتهم، مشددا على أهمية الاستجابة القصوى لها. ووجه، الكوادر البلدية...

