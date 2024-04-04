بعد ملاحقة واشتباك .. قوة أمنية تطيح بتاجر المخدرات "أيوب" جنوبي العراق

2024-04-04 01:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، بأن قوة امنية تمكنت من إلقاء القبض على تاجر مخدرات "خطير" في قضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة بعد معركة مسلحة دارت معه.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "معلومات استخبارية قادت قوة امنية في قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة، لاعتقال تاجر المخدرات الخطير المدعو (أيوب)"، لافتا إلى أن "القوة الامنية دخلت باشتباك مسلح معه، وتمكنت من إصابته برصاصة اثناء المعركة، ومنعه من تفجير رمانة يدوية كانت بحوزته".

وبين المصدر، ان" المعتقل كانت القوات الامنية تلاحقه منذ فترة ليست بالقصيرة، وهو من تجار المخدرات الخطرين جنوبي ذي قار"، مضيفاً انه "تم نقله للمستشفى بعد تعرضه للإصابة أثناء الاشتباك المسلح".

من جهته أكد الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان اليوم، أن: مكافحة مخدرات ذي قار اشتبكت مع أحد تجار المخدرات في منطقة سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار (وهو نفسه المومأ إليه أعلاه)، وتمكنت من إصابته وإلقاء القبض عليه.

كما ضبطت بحوزته أسلحة وأدوات تعاطٍ وكمية من مادة الكريستال المخدرة، إذ تم نقله إلى المستشفى، وفقا لميري.

وأعلنت الوزارة صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023، توزعت بين السجن المؤبد والإعدام وأحكام أخرى.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.