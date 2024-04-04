العيثاوي يعلن انضمامه الى العزم: العمل البرلماني يتطلب عملا جماعيا خالصا

2024-04-04 02:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن النائب ياسين العيثاوي، اليوم الخميس (4 نيسان 2024)، الانضمام الى كتلة عزم البرلمانية، لـ"تحقيق طموح المجتمع والجمهور".

وقال العيثاوي في منشور له على الفيسبوك، إن "العمل البرلماني يتطلب عملا جماعيا خالصا، وتظافر الجهود يجب ان يكون ضمن رؤية ومشروع واضح".

وأضاف، "لهذا اصبح خيارنا ان نعمل مع كتلة عزم البرلمانية لتحقيق طموح المجتمع والجمهور وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم".











