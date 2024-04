الداخلية‎: مكافحة مخدرات ذي قار تشتبك مع تاجر مخدرات وتلقي القبض عليه بعد اصابته

2024-04-04 02:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف الناطق باسم وزارة الداخلية ، اليوم القبض على تاجر مخدرات بعد الاشتباك معه واصابته في قضاء سوق الشيوخ جنوب الناصرية.وقال العميد مقداد ميري في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية، ان مكافحة مخدرات ذي قار اشتبكت مع احد تجار المخدرات في قضاء سوق الشيوخ وتمكنت من إصابته وإلقاء...

