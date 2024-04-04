هاتريك فودين يقود مانشستر سيتي للانتقام من أستون فيلا

2024-04-04 03:12:02 - المصدر: واع

متابعة - واععاد مانشستر سيتي إلى طريق الانتصارات مجددا بثأره من أستون فيلا عبر الفوز عليه (4-1) بملعب الاتحاد، الأربعاء، في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.سجل رودري هدف السيتي الأول في الدقيقة 11 قبل أن يضيف فيل فودين ثلاثية "هاتريك" في الدقائق (45+1، 62 و69)، فيما تكفل جون دوران بإحراز هدف فيلا الوحيد (ق 20).وثأر السيتي من هزيمته في الدور الأول (0-1)، ليصل للنقطة 67 في المركز الثالث، بينما توقف أستون فيلا عند 59 نقطة في المرتبة الرابعة.