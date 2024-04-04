هاتريك فودين يقود مانشستر سيتي للانتقام من أستون فيلا
2024-04-04 03:12:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
عاد مانشستر سيتي إلى طريق الانتصارات مجددا بثأره من أستون فيلا عبر الفوز عليه (4-1) بملعب الاتحاد، الأربعاء، في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل رودري هدف السيتي الأول في الدقيقة 11 قبل أن يضيف فيل فودين ثلاثية "هاتريك" في الدقائق (45+1، 62 و69)، فيما تكفل جون دوران بإحراز هدف فيلا الوحيد (ق 20).
وثأر السيتي من هزيمته في الدور الأول (0-1)، ليصل للنقطة 67 في المركز الثالث، بينما توقف أستون فيلا عند 59 نقطة في المرتبة الرابعة.
عاد مانشستر سيتي إلى طريق الانتصارات مجددا بثأره من أستون فيلا عبر الفوز عليه (4-1) بملعب الاتحاد، الأربعاء، في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل رودري هدف السيتي الأول في الدقيقة 11 قبل أن يضيف فيل فودين ثلاثية "هاتريك" في الدقائق (45+1، 62 و69)، فيما تكفل جون دوران بإحراز هدف فيلا الوحيد (ق 20).
وثأر السيتي من هزيمته في الدور الأول (0-1)، ليصل للنقطة 67 في المركز الثالث، بينما توقف أستون فيلا عند 59 نقطة في المرتبة الرابعة.