مودريتش يفجر القنبلة ويضع الريال في حيرة

2024-04-04 07:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلنت مصادر صحفية انه رغم لعب لوكا مودريتش دورًا صغيرًا في ريال مدريد، حيث اختار كارلو أنشيلوتي الاستفادة من أمثال أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينغا بشكل متكرر أكثر من الكرواتي، الذي اضطر في كثير من الأحيان إلى أخذ مكانه على مقاعد البدلاء، الا أن اللاعب الكرواتي يرغب في البقاء لموسم آخر، على الرغم من افتقاره إلى الشهرة.واوضحت هذه المصادر أن نيته هي التقاعد في العاصمة الإسبانية، وهو ما قد ينتهي به الأمر في عام 2025.ويشير التقرير إلى أن ريال مدريد قد تفاجأ بتحول مودريتش، على الرغم من أنهم بالتأكيد لن يرحبوا ببقاء أسطورة اللعبة لمدة عام آخر.