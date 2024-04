2024-04-04 08:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكك اخبار الناصرية:تظاهر العشرات من اهالي منطقة ال حردان قرب المستشفى التركي في الناصرية بقطع الطريق باتجاه جسر السريع لعدم توفر الخدمات.انتهى.

