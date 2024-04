2024-04-04 08:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: قال مدير بيئة ذي قار الدكتور محسن عزيز ان كوادر شعبة بيئة الرفاعي أجرت كشفا بيئيا موقعيا لرصد تجازوات بلدية النصر. واوضح عزيز في بيان له تابعته شبكة اخبار الناصرية ان كوادر بيئة الرفاعي وبالتعاون مع مركز شرطة النصر أجرت كشفا بيئيا على مذبات سواقي بلدية النصر...

