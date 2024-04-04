2024-04-04 08:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الخميس، بمقتل مواطن طعناً بسكاكين بظروفة "غامضة" شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مواطناً أربعينياً قتل طعناً بسكاكين على يد مجهولين داخل منزله في المنطقة الشرقية بناحية العظيم شمالي ديالى".

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث التي ما تزال غامضة وغير معروفة".