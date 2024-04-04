الذهب يواصل ارتفاعه القياسي بعد تصريحات الاحتياطي الفيدرالي

2024-04-04 08:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي، اليوم الخميس، مع تأكيد مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة في 2024، حتى لو كان توقيتها غير واضح، بينما يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية.

واستقر السعر الفوري للذهب عند 2299.28 دولارا للأوقية بحلول الساعة 03:43 بتوقيت جرينتش، وسجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2304.09 دولارا في وقت سابق من الجلسة. وقد سجل السبائك مستويات قياسية في كل جلسة منذ يوم الخميس الأسبوع الماضي.

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2318.70 دولارا.

وأغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع في الغالب يوم أمس الأربعاء بعد جلسة هادئة في أعقاب مجموعة متباينة من البيانات الاقتصادية وتعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي قال إن خفض أسعار الفائدة لا يزال غير واضح في الأفق.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 27.08 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 0.1% إلى 935.39 دولارا، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1.017.83 دولار.