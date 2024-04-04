الدولار يلتقط الأنفاس قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية

2024-04-04 08:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقر الدولار، يوم الخميس، دون أعلى المستويات التي سجلها في الآونة الأخيرة وسط ترقب لبيانات الوظائف في الولايات المتحدة وارتياح المتداولين إزاء تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول رأوا أنها مطمْئِنة بشأن احتمالات خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وظل الين حبيس نطاق ضيق في الفترة الماضية بسبب احتمالات تدخل السلطات، ولم يشهد تحركا يذكر عن مستوى 151.56 الذي يحوم حوله منذ ثلاثة أسابيع.

وصعد اليورو 0.6 بالمئة وعاد لمنتصف النطاق الذي حافظ عليه طيلة عام عند 1.0837 دولار، كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.7 بالمئة لما فوق 0.60 دولار. ووصل في أحدث تداول إلى 0.6013 دولار.

وسجل الإسترليني مستوى 1.2645 دولار، وهو أيضا متوسط النطاق الذي يتحرك فيه منذ ديسمبر كانون الأول.

و الأسواق الصينية مغلقة بسبب عطلة.

ومن المقرر صدور قراءات مؤشر مديري المشتريات في أوروبا في وقت لاحق يوم الخميس. وسينصب التركيز بعد ذلك على بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها غدا الجمعة.