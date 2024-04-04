2024-04-04 09:00:03 - المصدر: واع

متابعة – واعأكدت تقارير صحفية، أن الإسباني تيناجو ألكانتارا أحد اللاعبين البارزين في صفوف ليفربول يبحث عن فرصة للانتقال إلى الشرق الأوسط في الموسم المقبلوينتهي عقد ألكانتارا مع ليفربول في الصيف المقبل.ووفقا لشبكة "بيليفو" الإسبانية، فإن الريتز لا يفكر في تجديد عقد تايجو ألكانتارا الذي لم يلعب هذا الموسم سوى 5 دقائق فقط ضد آرسنال، كما أنه يحصل على أحد أعلى الرواتب في الفريق، حوالي 10 ملايين إسترليني.ويعاني تيناجو من إصابة في الفخذ أبعدته عن الملاعب طوال العام، ومن المتوقع ألا يعود قبل نهاية الموسم.وأشارت الصحيفة إلى أن المقربين من تيناجو يتوقعون حصوله على عرض من أحد الأندية العربية، يحصل خلاله على الكثير من الأموال ويكون الأخير قبل التفكير في الاعتزال.وأوضحت أن الدوري السعودي من الوجهات المغرية لتيناجو ، كما أن اللاعب يتوقع أيضا أن يحصل على عرض من قطر التي زارها في عدة مناسبات، لأن شقيقه رافيني ألكانتارا يلعب مع العربي.وكشفت أن تيناجو حتى الآن لم يتلق أي عرض رسمي من أي ناد.