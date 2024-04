2024-04-04 09:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أفاد مصدر في شرطة محافظة ذي قار عن مقتل سائق شاحنة من قبل مسلحين في قضاء قلعة سكر شمال الناصرية.وقال المصدر لشبكة اخبار الناصرية ان سائق الشاحنة من أهالي مدينة الناصرية قد لقى مصرعه بهجوم مسلح في منطقة الطوكية بقضاء قلعة سكر.واضاف المصدر ان الشرطة قامت بنقل جثة...

The post مقتل سائق شاحنة من قبل مسلحين شمالي ذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.