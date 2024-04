2024-04-04 09:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف مصدر في شرطة ذي قار عن قيام شاب بشنق نفسه داخل منزله لاسباب مجهولة.وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية ان الشاب يبلغ من العمر 24 عاما من سكنة قضاء الدواية قام بشنق نفسه داخل غرفة منزله.واضاف، ان الشرطة عثرت على الجثة وتم نقلها الى دائرة الطب العدلي من...

