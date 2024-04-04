المالية تعلن طرح إصدار جديد من السندات الحكومية للاكتتاب العام

2024-04-04 10:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، عن طرح إصدار جديد من السندات الحكومية للاكتتاب العام.

وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "دائرة الدين العام في وزارة المالية وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي، أعلنت عن طرح إصدار جديد من السندات الحكومية للاكتتاب العام تحت مسمى سندات إنجاز"، مبيناً أن "نوع السندات: سندات حكومية مقومة بالدينار العراقي".

وأضاف البيان، أن "الفئات المطروحة:

- سند فئة (500,000) ألف دينار، لأجل سنتين بفائدة سنوية 6.5% تدفع كل ستة أشهر.

- سند فئة (1) مليون دينار، لأجل 4 سنوات بفائدة سنوية 8.5% تدفع كل ستة أشهر".

وتابع أن "تاريخ الاكتتاب: المدة من 15 نيسان 2024 إلى 15 آيار 2024"، موضحاً أن "طريقة الاكتتاب: تُقدم طلبات الشراء إلى أحد فروع المصارف المُجازة من قِبل البنك المركزي العراقي، مرفقةً بالمستندات التعريفية الأصلية، وبعد ذلك يقوم المصرف بإرسال الطلب مع مبلغ الشراء إلى البنك المركزي عبر نظام المدفوعات الإلكتروني RTGS في نفس يوم الشراء وبالمقابل، سيحصل المشتري على إيصال مقابل ما دفعه من مبلغ الشراء لحين إعداد السند، وبعد فترة لا تتجاوز الأسبوع، يجلب المشتري الإيصال إلى المصرف ذاته لاستلام السند".

ودعت الوزارة، وفقاً للبيان "جميع المواطنين والمستثمرين والشركات للمشاركة بالاكتتاب في هذا الإصدار من السندات الحكومية"، مشيرة إلى أن "السندات المطروحة قابلة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية".

ولفتت إلى أن "مميزات الاكتتاب في السندات الحكومية:

عائد مضمون: تلتزم الحكومة بدفع الفائدة السنوية وقيمة السند عند استحقاقه.

استثمار آمن: تعتبر السندات الحكومية من أكثر الاستثمارات أمانًا، حيث يتمتع المستثمرون بضمانة الحكومة.

مساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني: تساهم أموال الاكتتاب في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.