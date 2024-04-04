التربية تحدد موعد إطلاق حملة التلقيح ضد "الحصبة المختلطة" في المدارس ورياض الاطفال

2024-04-04 10:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة التربية، اليوم الخميس (4 نيسان 2024)، موعد إطلاق حملة اللُقاح الكبرى ضد (الحصبة المختلطة) في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال.

وقال اعلام الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "وزارة التربية تُعلن إطلاق حملة لُقاح كبرى في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال (الحصبة المختلطة) دون استثناء بعيدا عن الموقف التلقيحي".

وأضاف البيان، ان "الحملة تنطلق ابتداء من 14 نيسان 2024 ولمدة 10 أيام".



