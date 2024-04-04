خاما البصرة يرتفعان بالتزامن مع صعود النفط العالمي

2024-04-04 10:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار خاما البصرة "الثقيل والمتوسط"، اليوم الخميس (4 نيسان 2024)، مع ارتفاع أسعار النفط العالمي.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 99 سنتا لتصل إلى 84.42 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 99 سنتاً لتصل إلى 87.82 دولارا ً.

وارتفعت أسعار النفط العالمي وسط مخاوف من نقص الإمدادات مع استمرار المنتجين الرئيسيين في تخفيضات الإنتاج، إلى جانب مؤشرات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.



