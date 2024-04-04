4 مواجهات في انطلاق الجولة 21 لدوري نجوم العراق

2024-04-04 10:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق أربع مواجهات كروية، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد والسليمانية والنجف وميسان.

وتُستهل منافسات الجولة بلقاء فريقي نادي نفط ميسان وضيفه نفط البصرة، وتقام المباراة على ملعب ميسان الأولمبي عند الساعة الثالثة عصراً.

وتقام ثلاث مباريات عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، حيث يحتضن ملعب الزوراء مباراة أصحاب الأرض والجمهور فريق الزوراء وضيفه الكهرباء.

وفي ملعب السليمانية يستضيف فريق نوروز ضيفه أمانة بغداد، كما يلتقي فريق النجف على ملعبه ضيفه القادم من بغداد فريق النفط.

وكان فريق الشرطة قد تصدر ترتيب فرق دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد انتهاء الجولة الـ20 برصيد 45 نقطة بفارق الأهداف عن القوة الجوية الذي تراجع للمركز الثاني بعد خسارته أمام دهوك، وجاء فريق زاخو ثالثاً برصيد 33 نقطة، في حين حلّ دهوك رابعاً برصيد 32 نقطة، ثم الزوراء خامساً برصيد 31 نقطة، والطلبة سادساً بنفس رصيد الزوراء، لكن يتخلف عنه بفارق الأهداف.