نائب من ذي قار: شمول مناطق جديدة في المحافظة بخطة الجهد الهندسي الحكومي

2024-04-04 10:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قالت النائب في البرلمان العراقي عن محافظة ذي قار هيفاء الجابري أنه تم استحصال موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على شمول مناطق جديدة في المحافظة بالخطة الخاصة لخلية الجهد الخدمي الهندسي الحكومي بعد لقائها معه. وأكدت الجابري في بيان تابعته شبكة أخبار الناصرية أن المناطق الجديدة...

