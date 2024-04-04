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الصحة تتعاقد مع شركات عالمية لإدارة مستشفيات في أربع محافظات

الصحة تتعاقد مع شركات عالمية لإدارة مستشفيات في أربع محافظات
الصحة تتعاقد مع شركات عالمية لإدارة مستشفيات في أربع محافظات
2024-04-04 10:36:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلن وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي، إبرام عقود مع شركات طبية عالمية معروفة، لإدارة المستشفيات ضمن أربع محافظات. وقال الحسناوي، في تصريح صحفي، تابعته منصة “ايشان”: إن وزارته “ابرمت وفقاً لقرار اصدره مجلس الوزراء، عقوداً مع اربع شركات طبية عالمية معروفة، لإدارة أربعة مستشفيات في البلاد، وفقاً لنظام شراكة، يتضمن توليها ادارة المستشفى بنظام خاص، […]

ظهرت المقالة الصحة تتعاقد مع شركات عالمية لإدارة مستشفيات في أربع محافظات أولاً على Eishan.

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