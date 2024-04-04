2024-04-04 10:36:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلن وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي، إبرام عقود مع شركات طبية عالمية معروفة، لإدارة المستشفيات ضمن أربع محافظات. وقال الحسناوي، في تصريح صحفي، تابعته منصة “ايشان”: إن وزارته “ابرمت وفقاً لقرار اصدره مجلس الوزراء، عقوداً مع اربع شركات طبية عالمية معروفة، لإدارة أربعة مستشفيات في البلاد، وفقاً لنظام شراكة، يتضمن توليها ادارة المستشفى بنظام خاص، […]

ظهرت المقالة الصحة تتعاقد مع شركات عالمية لإدارة مستشفيات في أربع محافظات أولاً على Eishan.