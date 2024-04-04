2024-04-04 10:36:09 - المصدر: منصة إيشان

أفاد نائب وزير الأمن الداخلي والشؤون الأمنية في إيران، سيد ماجد مير احمادي بارتفاع عدد قتلى الهجمات على مراكز الشرطة بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد إلى 5 من أفراد الأمن. ونقلت وكالة “إرنا” الرسمية عن مير أحمادي قوله: “مقتل 5 إرهابيين واستشهاد 5 من قوات الأمن في الهجوم الإرهابي على موقعين في بلوشستان”. وأكد: “قتل […]

ظهرت المقالة إيران: ارتفاع عدد قتلى الهجمات على مراكز الشرطة في سيستان وبلوشستان أولاً على Eishan.