اليوم.. أربع مواجهات في انطلاق الجولة الـ21 من نجوم العراق

2024-04-04 10:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتنطلق مساء اليوم الخميس منافسات الجولة الـ21 من دوري نجوم العراق الكروي للمحترفين، بإقامة أربع مباريات تحتضنها ملاعب بغداد والمحافظات.حيث يستضيف الزوراء على ملعبه نظيره الكهرباء في مواجهة هي الأولى له تحت قيادة جهاز فني جديد يترأسه المدرب عصام حمد، بعد استقالة مدربه المصري حسام البدري، وتحمل هذه المواجهة شعار التعويض للفريقين عقب تعثرهما في الجولة السابقة، حينما تعادل الزوراء سلباً أمام النجف، بينما خسر الكهرباء بمواجهة النفط، وتعد مباراة اليوم فرصة مناسبة لهما من أجل تصحيح المسار، لا سيما للنوارس الطامح الى العودة للمربع الذهبي.وفي لقاء ثانٍ تصطدم طموحات النجف صاحب الأرض والجمهور بالمعنويات العالية لضيفه النفط المنتشي بالفوز على الكهرباء، ويمني غزلان البادية النفس للحصول على النقاط الكاملة بغية التقدم نحو مرتبة أفضل.بدوره يتطلع نوروز الى مواصلة عروضه المميزة عندما يواجه أمانة بغداد، من جانبه يحل نفط البصرة ضيفاً على نفط ميسان سعياً منه للنهوض من كبوة الخسارة أمام الميناء.وتستكمل منافسات الجولة ذاتها بمباراتين يوم غد الجمعة، إذ يستضيف الطلبة نظيره القوة الجوية على ملعب الشعب، فيما يلتقي نفط الوسط على ملعب النجف نظيره الشرطة ، وتختتم الجولة بعد غد السبت عندما يلعب الحدود أمام كربلاء، ويستضيف زاخو جاره دهوك، ويواجه الميناء متحديه الكرخ، في الوقت الذي يستقبل فيه أربيل منافسه نادي القاسم.