2024-04-04 11:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -كركوك

أكد السياسي الكردي سردار مصطفى، اليوم الخميس (4 نيسان 2024)، أن الصراع الحالي بين الحزبين الكرديين الرئيسين سينعكس على وضع كركوك.

وقال مصطفى في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الصراع الحالي بين الحزبين، خاصة بعد قرارات المحكمة الاتحادية ومقاطعة الحزب الديمقراطي لانتخابات برلمان كردستان سينعكس على الوضع في كركوك".

وأضاف أن "هذا الصراع سينعكس على تشكيل الحكومة المحلية في كركوك والتحالف بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، وقد يذهب الديمقراطي الى التحالف مع الأحزاب العربية في كركوك نكاية بالاتحاد".

وكان المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، اكد الاربعاء (3 نيسان 2024)، ان حزبه يؤيد اجراء انتخابات برلمان كردستان في موعدها المحدد، محذرا من دخول الإقليم في "نفق مظلم".

وقال سعدي احمد بيره في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الاتحاد يؤيد اجراء انتخابات برلمان كردستان في موعدها المحدد، في العاشر من حزيران المقبل"، مشيرا الى ان "هذا هو مطلب جماهير شعب كردستان".

وأضاف بيره، ان "جميع المشاكل وتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين واستقرار النظام السياسي في إقليم كردستان وإعادة الثقة للمواطنين يكون فقط عن طريق اجراء الانتخابات"، محذرا من انه "في حال لم تجري الانتخابات فسنكون مستمرين في فراغ دستوري وسيكون مستقبل إقليم كردستان في نفق مظلم".

واكد ان "تأجيل الانتخابات في جميع الأحوال امر سيء"، مستدركا بالقول انه "لا يجوز ربط الانتخابات ببعض الحسابات الخاطئة ونحن نعتقد بان هذه الانتخابات ستكون جيدة".