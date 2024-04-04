التجارة: كمية الحنطة للموسم الحالي يتوقع وصولها إلى نحو 8 ملايين طن

2024-04-04 11:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – فليح العبيدي

أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة، اليوم الخميس، عن تفاصيل خطتها التسويقية للحنطة بالتنسيق مع 5 محافظات، مشيرة اﻟﻰ أن كمية الحنطة لهذا الموسم يتوقع وصولها الى 8 ملايين طن.

وقال مدير عام الشركة حيدر نوري الكرعاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك توجهاً كبيراً من قبل الحكومة في دعم موسم التسويق الحالي بعد أن دعمته الحكومة في موسم التسويق السابق، حيث حققنا الاكتفاء الذاتي بإنتاج خمسة ملايين و200 ألف طن من الحنطة بالموسم الماضي"، مبيناً أن "إنتاج الموسم الحالي سيكون 6 ملايين طن من الحنطة بحسب توقعات وزارة الزراعة".

وأضاف أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عقد اجتماعا بشأن تسويق الحنطة ووجه وزارة المالية بتأمين المبالغ الخاصة بالموسم التسويقي والزراعة بتخصيص مخازن للشركة العامة لتجارة الحبوب مع الاهتمام بالفلاح بشكل كبير"، لافتا اﻟﻰ أن "جميع الفلاحين سيتسلمون مستحقاتهم بضمنهم الزارعون خارج الخطة المخصصة باعتبارهم فلاحين حقيقيين دفعوا مبالغ كبيرة".

وأكد أن "نحو مليون و800 ألف طن من الحنطة مازالت متبقية من الموسم الماضي والتي ستضاف الى الكمية المسوقة للموسم الحالي ليكون إجمالي الكمية لهذا الموسم 7 ملايين و800 ألف طن أي بنحو 8 ملايين طن"، لافتا إلى أن "هذه الكمية كبيرة وتحتاج الى مواقع خزنية كبيرة".

وذكر أن "مخازننا لا تكفي لخزن أكثر من 6 ملايين طن، حيث سيكون هناك فائض أكثر بحدود المليون ونصف المليون الى مليوني طن"، لافتا إلى أن "ذلك يتطلب التنسيق مع المحافظين لخزن هذه الكميات، حيث بدأنا العمل بمحافظة نينوى والتي خصصت 4 مليارات دينار لبناء مخازن في نينوى وتوجهنا الى محافظة كربلاء المقدسة وهناك تنسيق عالٍ حيث تم بناء ثلاثة بناكر في كربلاء المقدسة وخصصنا مخازن جديدة بالتنسيق مع المحافظ باعتبار هناك كميات كبيرة تستلم من المحافظة".

وبين أنه "تم التنسيق مع محافظ الأنبار والاتفاق على بناء ثلاثة بناكر خلال الأيام القادمة"، موضحاً "نسقنا أمس مع محافظ صلاح الدين في عملية إكمال مخازن كبيرة وبناكر كثيرة بصلاح الدين والتي تحتاج الى مبالغ بسيطة، والتي عند إنجازها ستوفر طاقات خزنية أخرى".

ولفت الى أنه "تم الاتفاق مع المحافظ على أن يتم تحويل سايلو الشرقاط والذي من الممكن أن يحقق طاقة خزنية فيه تبلغ 50 ألف طن بعد تصليح بعض المعدات الكهربائية الموجودة فيه".

وبين أن "الشركة العامة لتجارة الحبوب ستبدأ تكملة المخازن في سايلو الشرقاط، بعد تعذر المحافظة بإكماله"، لافتا إلى أن "هناك توجهاً الى محافظة النجف الأشرف واللقاء بالمحافظ لتهيئة مخازن استعداداً لتسلم كميات كبيرة من الحنطة".