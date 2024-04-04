اقدم نواحي ديالى تصحو على جريمة قتل "غامضة"

2024-04-04 11:06:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اعلن مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الخميس (4 نيسان 2024)، تسجيل جريمة قتل "غامضة" في اقدم نواحي المحافظة.

وقال مدير ناحية العظيم (64كم شمال بعقوبة) عبد الجبار العبيدي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "رجلا من مواليد عقد الثمانيات قتل داخل منزله في ناحية العظيم بظروف غامضة فجر اليوم"، لافتا الى ان "المجني عليه لديه محل لبيع المواد الغذائية".

وأضاف، العبيدي، ان "دوافع الجريمة لاتزال مجهولة فيما فتحت الأجهزة الامنية تحقيق عاجل للوقوف على حيثيات الجريمة".

وأشار الى انه "تم فرض طوق امني حول موقع الجريمة والتحقيقات مستمرة"، مؤكدا انه "من المبكر بيان هوية الجناة".

وكان رئيس تحالف العزم في محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، دعا الاربعاء (3 كانون الثاني 2024)، القائد العام للقوات المسلحة الى فتح تحقيق عاجل في عدد من جرائم الاغتيالات والخطف التي جرت في المحافظة.

وقال الدهلكي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "الأيام الماضية شهدت حصول عدد من جرائم الخطف والاغتيالات بالأسلحة الكاتمة والرشاشة في مناطق متفرقة من ديالى دون معرفة الجهات المتورطة فيها، ما خلق حالة من الرعب والخوف لدى المواطنين والخشية من عودة مشهد القتل الممنهج وفرق الموت".

وأضاف الدهلكي، ان "هنالك العديد من المكاسب الامنية التي تحققت في ديالى ولا يمكن تجاهل الدور والتضحيات التي قدمتها القوات الامنية والعشائر لتحقيق تلك النتائج، لكن ما نراه خلال الايام القليلة الماضية يجعلنا بحاجة الى مراجعة شاملة للملف الأمني في ديالى لضمان عدم إضاعة تلك المكتسبات وما يتسبب به من حالة فوضى في ديالى وخارجها".

واكد النائب على "ضرورة الاشراف المباشر من القائد العام للقوات المسلحة على ملف ديالى وتحمل المسؤولية خصوصا في هذه المرحلة لضمان عدم حصول انتكاسة بالوضع الأمني وقطع الطريق امام من يريد زرع الفتن والفوضى بين المواطنين الامنيين او تهديد وحدة النسيج المجتمعي".



