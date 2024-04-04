القبض على 7 متهمين بالسرقة بينهم امرأة وضبط اسلحة غير مرخصة في بغداد وبابل

2024-04-04 11:06:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس (4 نيسان 2024)، إلقاء القبض على 7 متهمين بالسرقة بينهم امرأة وضبط اسلحة غير مرخصة في محافظتي بغداد وبابل.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "أسفر الجهد الأمني لقطعات الشرطة الاتحادية بإسناد الجهد الاستخباري عن إلقاء القبض على ( 7 ) متهمين بمواد قانونية تضمنت ( مخدرات، قتل، اعتداء، تهريب، سرقة، تزوير )، في مناطق (ابو دشير، سويب، المعالف، البياع، سبع البور ) في بغداد، ومنطقة (جبلة، الاسكندرية) في بابل".

واضافت، أن "قوة من اللواء الخامس في الفرقة الثانية نفذت عملية تفتيش مناطقي على الاسلحة غير المرخصة في منطقة (جكوك)، أسفرت عن ضبط 2 بنادق مختلفة الانواع ، 52 مخزن عتاد كلاشنكوف اسطواني ، مواد اخرى".

ولفتت الى، أنه "تم إحالة المتهمين مع الاسلحة المضبوطة اصولياً إلى الجهات المختصة".