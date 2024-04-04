هطول مطري متقطع مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بالعراق خلال الأسبوع المقبل

2024-04-04 11:12:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق، يوم الخميس، هطول أمطار متفاوتة الشدة مع استمرارها بصورة متقطعة يصاحبها انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل في مناطق ومدن العراق.

وقال عطية في مدونة له نشرها اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "الحالة الجوية التي تشير إليها نماذج الطقس العالمية التي تبدأ خلال بداية الأسبوع المقبل ماتزال متقلبة في شدة الهطول وكذلك الأماكن، وهي حالة جوية ربيعية متقلبة بامتياز يصعب تحديد أي الأماكن افضل من الاخرى".

واستدرك القول "لكن من الثابت أنها ستستمر بصورة متقطعة ومتفرقة لفترة طويلة تمتد ربما لنهاية الاسبوع كتقدير أولي"، مشيرا إلى أن "مدن شمال وشرق البلاد هي الأعلى كمية أمطار متوقعة".

وذكر عطية أن "درجات الحرارة في تفاوت ما بين ارتفاع وانخفاض خلال الأيام المقبلة، وتصل ذروة ارتفاعها يومي الجمعة والسبت"، مردفا بالقول إنه "متوقع ان تنخفض بصورة ملحوظة وتعود الأجواء للاعتدال اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل".