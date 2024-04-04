وزير النفط يعلن من الكوت اعادة طرح مصفى واسط للاستثمار ويناقش ملف الغاز.. فيديو

2024-04-04 11:12:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – واسط

أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الخميس (4 نيسان 2024)، إطلاق مصفى واسط للاستثمار، فيما أشار الى مناقشة آلية تطوير واقع توزيع المشتقات النفطية.

وقال عبد الغني في مؤتمر صحافي عقده في محافظة واسط، وحضرته "بغداد اليوم"، إن "الوزارة اعلنت مصفى واسط كفرصة استثمارية"، مبينا ان "الوزارة تلقت بعض العروض من الشركات الراغبة لاستثمار المصفى واعادته الى العمل".

وأشار الى "مناقشة واقع توزيع المشتقات النفطية وتطوير هذا القطاع الذي له علاقة مباشرة بحياة المواطنين وتوفير الوقود لهم".

وأوضح انه "تم أيضًا مناقشة ملف الغاز كون المحافظة تمتلك أكبر معمل لتصنيع أسطوانات الغاز وهذا بدوره سيوفر فرص عمل للمواطنين".

وفي وقت سابق، أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني توجيهات لدعم محافظة واسط، كما وجه وزيري النفط والكهرباء لزيارة واسط، للوقوف على احتياجاتها في هذين القطاعين، وفق بيان لمكتبه الإعلامي.

كما أكد دعمه تأسيس (شركة نفط واسط) للعمل ضمن خطة المشاريع النفطية المتكاملة، والمضي في إكمال مشروع المستشفى التركي المتلكئ، وسد نقص الأبنية المدرسية في المحافظة من خلال صندوق العراق للتنمية، فضلاً عن توجيه الجهد الخدمي والهندسي، بالتعاون مع المحافظة، لخدمة المناطق السكنية غير المخدومة".





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