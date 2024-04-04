بارزاني: الإبادة الجماعية للكرد الفيليين تاريخ أسود جلب الويلات للبلاد

2024-04-04 11:18:02 - المصدر: واع

أربيل – واع

أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، أن الإبادة الجماعية للكرد الفيليين تاريخ أسود جلب الويلات للبلاد

وقال بارزاني في بيان بمناسبة الذكرى الـ 44 للإبادة الجماعية للكرد الفيليين، وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تمر علينا اليوم الذكرى الأليمة الـ 44 للإبادة الجماعية لآلاف الكرد الفيليين الذين تعرضوا من خلال حملة وحشية، ارتكبها ضدهم النظام العراقي آنذاك، للقتل والاعتقال والتهجير والتغييب وسحب الجنسية ومصادرة الأموال والممتلكات، فقط لأنهم كرد ساندوا ثورة كردستان".

وأكد "على ضرورة إعادة الجنسية وأموالهم وممتلكاتهم إليهم وحل مشكلاتهم"، لافتا إلى "أننا سنواصل دائماً جهودنا في هذا الاتجاه وسنتعاون في كل ما يلزم بهذا الخصوص".

وذكر ان "الإبادة الجماعية للكرد الفيليين وجميع محاولات المحو والجرائم التي ارتكبت بحق شعب كردستان، إنما هي تاريخ أسود وماضٍ مرير متخم بالأخطاء في العراق جلب الويلات وعدم الاستقرار للبلد".

وأكد على "ضرورة أن يصبح ذلك الماضي درساً وعبرة لنا جميعاً، من أجل تحقيق مستقبل أفضل قائم على التآلف والتشارك وقبول الآخر في العراق".