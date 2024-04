بالصور: الموارد المائية في ذي قار تنفذ حملة لرفع التجاوزات على جانبي شط الكسر

2024-04-04 12:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مديرية الموارد المائية في ذي قار عن حملة لرفع التجاوزات الحاصلة على جانبي شط الكسر بالتعاون مع القوات الامنية.وذكر بيان للمديرية تابعته شبكة اخبار الناصرية ان الحملة شملت رفع المضخات المائية غير المجازة المتجاوزة على الحصص المائية وغلق المنافذ غير النظامية.واضاف، ان الهدف منها هو ضمان ايصال...

